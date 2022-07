per Mail teilen

1.FCK startet freien Ticket-Vorverkauf

Der 1.FC Kaiserslautern hat heute den freien Ticketverkauf für den Zweitliga-Auftakt gegen Hannover 96 gestartet. Das Spiel findet am 15. Juli im Fritz-Walter-Stadion statt. Tickets dafür sind ausschließlich online erhältlich. Nach Vereinsangaben konnten die Roten Teufel bereits über 16.000 Dauerkarten für die kommende Zweitliga-Saison verkaufen. Der FCK ist im Mai nach vier Jahren in der dritten Liga in die zweite Liga aufgestiegen.