Der 1. FC Kaiserslautern startet an diesem Montag nach der Weihnachtspause mit der Vorbereitung auf den zweiten Teil der Saison in der dritten Liga. Die Vorbereitung dauert in diesem Jahr weniger als zwei Wochen, denn schon am 15. Januar steht das erste Ligaspiel nach der Winterpause an. Gegner im Fritz-Walter-Stadion ist dann der SV Meppen. er 1. FC Kaiserslautern ist zurzeit Tabellensechster mit nur drei Punkten Rückstand auf einen Aufstiegsplatz.