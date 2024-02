++Liveblog: Stadtrat Kaiserslautern befasst sich mit Stadionpacht des FCK++

Was ist los im Großraum Kaiserslautern, Pirmasens, Zweibrücken, Kusel und Donnersberg? In unserem neuen Liveblog erfahren Sie es.

Montag, 5. Februar 2024

++Raum Kaiserslautern: Ehepaar muss wegen Betrugs ins Gefängnis++

15:04 Uhr

Ein Ehepaar aus dem Raum Kaiserslautern muss wegen Betrugs in Höhe von rund 66.000 Euro für ein Jahr ins Gefängnis. Laut dem Hauptzollamt Saarbrücken hatte das Paar über mehrere Jahre mit Schrott gehandelt. Außerdem hatte das Paar Geld vom Jobcenter erhalten, welches ihm nicht zustand. Das Geld muss das Ehepaar jetzt an das Jobcenter zurückzahlen.

++Für Hausbesitzer in VG Kusel-Altenglan könnte es teurer werden++

14:22 Uhr

Wer in der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan Besitzer eines Hauses ist, muss bald wohl tiefer in die Tasche greifen. Denn einige Ortsgemeinden könnten demnächst die Grundsteuer erhöhen. Die Kommunen sind vom Land dazu verpflichtet, mehr Geld einzunehmen – das soll jetzt entschieden umgesetzt werden. Deswegen hat die Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan ihre Ortsbürgermeister am Montagabend zu einer Informationsveranstaltung eingeladen. Eigentlich entscheidet jede Ortsgemeinde selbst, ob und wenn ja in welcher Höhe sie die Steuern anhebt. Aber es könnte sein, dass viele Gemeinden gar keine andere Wahl haben – denn wenn sie die Grundsteuer nicht anheben, kann es sein, dass das Land das selbst macht. Experten rechnen damit, dass Ortsgemeinden die Grundsteuer um 65 Prozent erhöhen könnten. Für Hausbesitzer könnte das - abhängig von der Grundstückgröße – bedeuten, dass sie durchschnittlich gut 12 Euro mehr im Monat an Grundsteuer zahlen müssen.

++Kreis Kusel will Dörfer fit für die Zukunft machen++

13:38 Uhr

Der Kreis Kusel will seinen Ortschaften helfen, zukunftsfähiger und attraktiver zu werden. Deshalb will der Kreis am Projekt "Zukunfts-Check Dorf" teilnehmen und Ortsbürgermeister dazu ermutigen, sich mit ihrer Gemeinde zu bewerben. Nach Angaben von Landrat Otto Rubly (CDU) geht es in dem Projekt unter anderem darum, Häuser energetisch zu sanieren, zu modernisieren, Fassaden zu verschönern, aber auch den zunehmenden Leerständen im ländlichen Raum entgegenzuwirken.

++Mehr Falschgeld im Westen der Pfalz im Umlauf++

12:46 Uhr

In der Westpfalz ist im vergangenen Jahr mehr Falschgeld im Umlauf gewesen als 2022. Nach Angaben des Landeskriminalamtes beträgt die Steigerung etwa 15 Prozent.

++Alsenztalbrücke auf A63 nur einspurig++

12:10 Uhr

Autofahrer auf der A63 haben es vielleicht schon bemerkt. An der Alsenztalbrücke in Richtung Kaiserslautern können Autofahrerinnen und Autofahrer im Moment nur eine Fahrbahn nutzen - und da müssen sie 60 km/h fahren. Das hat die Autobahn GmbH mitgeteilt. Bei einer Streckenkontrolle wurden dort Schäden festgestellt. Die sollen nun schnellstmöglich repariert werden.

++Stadtrat Kaiserslautern befasst sich mit Stadionpacht des FCK++

12:02 Uhr

Der Stadtrat in Kaiserslautern beschäftigt sich ab dem Nachmittag mit dem Stadion-Pachtvertrag des FCK. Das Abkommen zwischen dem Klub und der Stadiongesellschaft soll um ein weiteres Jahr verlängert werden. Nach Angaben der städtischen Stadiongesellschaft arbeitet sie mit dem FCK an einem neuen Vertrag. Was zurzeit genau besprochen wird oder schon feststeht, ist nicht bekannt. Nur so viel: Der neue Vertrag soll weniger kompliziert als der alte sein und er soll auch die Zukunft des FCK und der Stadt berücksichtigen. So hat die Stadt angekündigt, dafür zu sorgen, dass das Wohngebiet auf dem Betzenberg durch neue Wohnungen und Einkaufsmöglichkeiten attraktiver wird. Daneben soll das Stadion künftig auch öfter für Konzerte genutzt werden, um weitere Einnahmen zu bekommen.

++Liveblog für den Westen der Pfalz startet++

12:00 Uhr

Hallo zusammen, schön, dass Sie uns gefunden haben. In unserem neuen Liveblog erfahren Sie ab sofort und jeden Tag, was in Ihrer Region los ist. Ob Probleme bei der Bahn, Meldungen von der Polizei, Neues vom FCK oder Veranstaltungstipps - bei uns erfahren Sie es. Viel Spaß beim Lesen.