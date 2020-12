per Mail teilen

Der 1. FC Kaiserslautern spielt am Abend in der vierten Runde des Verbandspokals gegen die SG Meisenheim/Desloch-Jeckenbach. Das Spiel gegen den Sechstligisten beginnt um 19 Uhr auf dem Sportgelände in Desloch im Kreis Bad Kreuznach. Nach der aktuellen Corona-Verordnung dürfen maximal 500 Zuschauer zu der Partie kommen.