16:35 Uhr ++ Glücklicher Saisonauftakt des 1. FC Kaiserslautern in Ulm ++ Am Sonntagmittag hat der 1. FC Kaiserslautern beim Saisonauftakt in der zweiten Liga gegen den Aufsteiger SSV Ulm mit 2:1 gewonnen. Bei einem Rückstand von 0:1 schaffte Tomiak - dank eines Strafstoßes - in Ulm den Ausgleich. Kurz darauf traf Opoku das gegenerische Tor uns machte so den erfolgreichen Pflichtspiel-Einstand für Trainer Anfang perfekt. Und das obwohl Trainer Anfang ín Ulm auf insgesamt sechs Spieler verzichten musste: Neben Hendrick Zuck und Ragnar Ache, fallen auch Kenny Prince Redondo, Frank Ronstedt und Mika Haas aus. Abwehrspieler Almamy Touré muss zudem noch eine Rotsperre aus der Vorsaison absitzen. Markus Anfang sieht sein Team aber dennoch gut gerüstet. Der FCK-Trainer möchte der Partie bei Aufsteiger SSV Ulm den Stempel aufdrücken und sein Team offensiv spielen lassen. Der Gästeblock mit rund 2.400 Plätzen ist ausverkauft, voraussichtlich werden aber mehr als 4.000 FCK-Fans nach Ulm reisen.

11:26 Uhr ++ Züge in der Westpfalz fallen wegen Bombe am HBF Saarbrücken aus ++ Zwischen der Westpfalz und dem Saarland fallen am Sonntag zeitweise Züge aus. Grund dafür ist, dass am Hauptbahnhof in Saarbrücken eine Bombe entschärft werden muss. Wie die Deutsche Bahn mitteilt, wird der Bahnhof vormittags ab 11.45 Uhr gesperrt. Die Sperrung wirkt sich auf den Zugverkehr zwischen Pirmasens über Zweibrücken nach Saarbrücken und zwischen Kaiserslautern und Saarbrücken aus. Ein Ersatzverkehr ist eingerichtet, teilt die Deutsche Bahn mit.

12:46 Uhr ++ Ausfahrt A6 Kaiserslautern-West gesperrt ++ Die A6 wird am Sonntag bei der Anschlussstelle Kaiserslautern-West zeitweise voll gesperrt. Und zwar zwischen sieben und neun Uhr. Das hat die zuständige Autobahn GmbH mitgeteilt. Hintergrund ist, dass die Pfalzwerke in dieser Zeit neue Stromleitungen über der Autobahn anbringen. Auf der Ausweichstrecke durch die Kaiserslauterer Innenstadt könnte es dadurch zu Verkehrsbehinderungen kommen.

11:31 Uhr ++ Stromausfall in der Südwestpfalz ++ In der Südwestpfalz sind einige Gemeinden am Morgen ohne Strom gewesen. Das haben die Pfalzwerke mitgeteilt. Demnach kam es Samstagmorgen um 5 Uhr zu einer Störung im Netz, deswegen war in dem Gebiet der Strom zwischen einer und drei Stunden weg. Davon waren Teile von Kleinbundenbach, Krähenberg, Winterbach und Wiesbach betroffen. Wie die Pfalzwerke mitteilen, sind Teile eines Baumes gegen eine Stromleitung gekommen, daraufhin sei ein Seil gerissen.

10:00 Uhr ++ "Lautern tanzt" startet auf dem Stiftsplatz Kaiserslautern ++ Im Rahmen von "Lautern tanzt" findet Samstagabend wieder ein Latino-Tanzabend in der Innenstadt von Kaiserslautern statt. Start ist um 19 Uhr am Stiftsplatz. Wer kein Salsa oder Bachata kann, bekommt die Grundschritte vor der Party noch in einem Tanz-Workshop vermittelt. Bis 23 Uhr geht dann das Open-Air-Tanzen. Das Veranstaltung ist kostenlos. „Lautern tanzt" organisiert das Citymanagement Kaiserslautern. An den nächsten Wochenenden sollen noch dreimal Tanzabende in Kaiserslautern veranstaltet werden.

8:47 Uhr ++ Pirmasens lädt zur Stadtführung "Auf Leben und Tod" ++ In Pirmasens findet am Samstag eine offene Stadtführung mit dem Titel "Auf Leben und Tod – Pirmasens im Zweiten Weltkrieg" statt. Treffpunkt ist um 14.30 Uhr am Stadtmuseum Altes Rathaus. Interessierte sollen dabei einen Überblick zu den beiden verheerenden Bombardements in den Jahren 1944/45 erhalten. Bei dem rund 90-minütigen Rundgang wird ein Gästeführer besonders auf die Zeit des Nationalsozialismus eingehen. Daneben spielt auch der Wiederaufbau der vom Krieg schwer gezeichneten Stadt eine Rolle. Pro Person kostet die Führung 5 Euro.

7:34 Uhr ++ Straßen im Kreis Kusel wegen Potzberg-Slalom gesperrt ++ Wegen eines Autorennens sind Samstag und Sonntag einige Straßen im Kreis Kusel gesperrt. Dadurch müssen neben Autofahrern auch Fahrradfahrer und Fußgänger eine Umleitung in Kauf nehmen. Für das Autorennen wird die Kreisstraße 34 zwischen Mühlbach in Altenglan und Föckelberg für den Verkehr voll gesperrt: und zwar am Samstag von 8 Uhr bis 21:30 Uhr, Sonntag von 7:30 Uhr bis 20 Uhr. Eine Umleitung ist ausgeschildert: Diese führt von Mühlbach bis nach Gimsbach, von dort aus nach Neunkirchen am Potzberg. Von dort geht es dann weiter nach Föckelberg. Das Autorennen, der ADAC-Potzberg-Slalom, wird vom Motorsportclub Potzberg organisiert. Rund 140 Menschen treten zum Autorennen auf der ehemaligen Bergrennstrecke von Mühlbach zum Potzberg an.

6:55 Uhr ++ Auto fängt an der A6 bei Kaiserslautern Feuer ++ Die Feuerwehr hat in der Nacht ein brennendes Auto auf der A6 bei Kaiserslautern löschen müssen. Der Fahrer des Autos mit Anhänger fuhr nach Polizeiangaben gestern Abend um kurz vor 22 Uhr auf der Autobahn in Richtung Mannheim, als er den Geruch von Kraftstoff bemerkt hat. Er hielt an einem Parkplatz bei Kaiserslautern, um das Auto zu kontrollieren. "Als der Fahrer sein Fahrzeug verließ, bemerkte er schon eine Rauchentwicklung im Motorraum", meldet die Polizei. Kurz darauf war bereits das ganze Auto am brennen, so die Polizei. Der Fahrer hat noch schnell den Anhänger entkoppelt. Die alarmierten Einsatzkräfte haben das Auto gelöscht und mehrere Lkw-Fahrer an dem Parkplatz evakuiert. Verletzt wurde niemand. Ein technischer Defekt soll das Feuer ausgelöst haben.

19:24 Uhr ++ Polizei Kaiserslautern viele unverschlossene Autos fest ++ Die Polizei in Kaiserslautern hat immer wieder mit Diebstählen aus geparkten Auto zu tun. Und oft machen die Besitzer es den Dieben denkbar einfach: Viele Menschen schließen ihre Autos nicht ab - das hat auch eine erneute Kontrolle der Beamten bestätigt. Allein am Donnerstag hat die Polizei innerhalb von fünf Stunden 86 unverschlossene Autos festgestellt. Die Beamten haben dann die Eigentümer darüber informiert und dadurch Straftaten verhindert. Ein unverschlossenes Auto biete nämlich leichte Beute für Diebe. Die meisten Autobesitzer hätten sich einsichtig gezeigt und die Aktion der Polizei positiv bewertet. In einigen Fällen habe man Wertgegenstände aus Autos sichergestellt und mit zur Wache genommen, da die Besitzer nicht erreichbar waren. Immer wieder weist die Polizei ausdrücklich darauf hin, dass man sein Auto niemals unverschlossen abstellen und auch keine Wertgegenstände darin hinterlassen sollte.

18:09 Uhr ++ Kunstaktion für Niues Korallenmeer in Kirchheimbolanden ++ Gemeinsam Malen für die Südsee - das macht heute Abend der Kunstverein Donnersbergkreis. Ein 20 Quadratmeter großes Gemälde soll dabei in Kirchheimbolanden entstehen. Und anschließend auch wieder zerstört werden. Denn: Wer zuvor eine Südseepatenschaft übernommen hat, darf sich aus dem Gemälde anschließend ein Stück ausschneiden und mit nach Hause nehmen. Mit der Aktion will der Kunstverein den Inselstaat Niue im Pazifik finanziell unterstützen - um das Meer und die Korallenriffe zu säubern.

17:04 Uhr ++ Dachdecker im Kreis Kusel abgestürzt ++ In Schönenberg-Kübelberg im Kreis Kusel ist heute Mittag ein Dachdecker bei einem Arbeitsunfall schwer verletzt worden. Laut Feuerwehr war der Mann aus etwa fünf Metern Höhe auf ein Baugerüst gestürzt. Von dort musste er mit Hilfe einer Drehleiter geborgen werden. Der schwer verletzte Mann wurde auf einer speziellen Vakuum-Matratze ins Krankenhaus gebracht.

16:49 Uhr ++ Amtsgericht Kaiserslautern testet Künstliche Intelligenz ++ Kann Künstliche Intelligenz dabei helfen, dass Gerichte schneller und effizienter arbeiten? Das soll am Amtsgericht Kaiserslautern getestet werden. Ein KI-Programm soll dort bei der Bearbeitung von Akten helfen. Die künstliche Intelligenz könnte in Zukunft bei einfacheren Verfahren - etwa gegen Raser - ein Urteil vorschlagen. Ganz allein soll die KI aber nicht entscheiden, findet der Präsident des Oberlandesgerichts Zweibrücken, Bernhard Thurn.

14:59 Uhr ++ Kirchheimbolanden: Kunstaktion zum Mitmachen für pazifisches Korallenmeer ++ Gemeinsam Malen für die Südsee - das macht heute Abend ab 18 Uhr der Kunstverein Donnersbergkreis. Ein 20 Quadratmeter großes Gemälde soll dabei in Kirchheimbolanden entstehen. Und anschließend auch wieder zerstört werden. Denn wer zuvor eine Südseepatenschaft übernommen hat, darf sich aus dem Gemälde anschließend ein Stück ausschneiden und mit nach Hause nehmen. Mit der Gemeinschafts-Aktion will der Kunstverein den Inselstaat Niue im Pazifik unterstützen. Der Inselstaat sammelt Geld, um das Meer und die Korallenriffe um sich herum zu säubern. Wer bei der Aktion mitmachen will, kann um 18 Uhr in die Orangerie in Kirchheimbolanden kommen.

14:02 Uhr ++ Schlabbeflickerfestival in Pirmasens startet ++ In Pirmasens startet heute das Schlabbeflickerfestival. Bis Sonntag wird auf den Plätzen in der Innenstadt gefeiert. Oberbürgermeister Markus Zwick (CDU) will sich dieses Jahr auf ganz besondere Weise in das Festival einbringen. Er wird zur Eröffnung keine Rede halten, sondern - so hat Zwick auf Facebook geschrieben - am Samstagabend auf dem Exerzierplatz rappen. Er hat nämlich zusammen mit einem Rapper aus Pirmasens einen Song passend zum Schlabbeflickerfestival aufgenommen. Was sonst noch los ist, könne Sie in unserem Artikel nachlesen:

13:14 Uhr ++ Lauterer Handballtorhüter Späth erneut bei Olympia im Einsatz ++ Bei den Olympischen Spielen in Paris mischt heute wieder Handball- Nationaltorhüter David Späth aus Kaiserslautern mit. Er und sein Team treffen im vorletzten Gruppenspiel ab 16 Uhr auf Spanien. Das deutsche Team ist aktuell Gruppenerster und hat weiterhin beste Chancen, sich für die K.O.-Runde zu qualifizieren. Die Viertelfinalspiele im Handball starten am kommenden Mittwoch. Dafür qualifizieren sich die ersten vier Mannschaften jeder Gruppe.

11:01 Uhr ++ Unwetter verwüstet Zeltlager in Bexbach ++ Ein Unwetter hat am Abend ein Zeltlager im saarpfälzischen Bexbach hinter der saarländischen Grenze verwüstet. Wie die Polizei mitteilt, hatten über 100 Mitglieder einer Jugendgemeinde auf dem ehemaligen Bundeswehrgelände ihr Ferienlager aufgeschlagen. Als sich das Unwetter gegen 21 Uhr zusammenbraute, waren die 76 jugendlichen Teilnehmer und die meisten Betreuer aber nicht auf dem Gelände. Drei Betreuer, die noch im Zeltlager waren, blieben laut Polizei unverletzt. Der Wind und der starke Regen haben Zelte und weitere Ausrüstung beschädigt. Ob das Jugendlager in Bexbach fortgesetzt werden kann, war zunächst noch unklar.

8:59 Uhr ++ Mosaik in Pirmasens eigeweiht ++ Die Stadt Pirmasens hat am Abend ein neues Mosaik-Kunstwerk den Bürgerinnen und Bürgern vorgestellt. Das Mosaik zeigt die Geschichte von Pirmasens am Münzplatz auf gut 23 Quadratmetern. Erstellt hat es die Künstlerin Tanja Lebski, deren Vorfahren aus Pirmasens stammen. Mit dem Mosaik will die Künstlerin erreichen, dass sich die Pirmasenser kritisch mit der Geschichte ihrer Stadt auseinandersetzen. Video herunterladen (64,4 MB | MP4)

6:28 Uhr ++ Garagenbrand im Kreis Kusel ++ Eine brennende Garage in Langenbach hat am Abend die Feuerwehren im Kreis Kusel beschäftigt. Aus bislang unbekannter Ursache ist am Abend in einem Nebengebäude zwischen zwei Häusern ein Feuer ausgebrochen, so die Polizei. Die Feuerwehren aus dem Umland konnten verhindern, dass das Feuer auf die beiden angrenzenden Wohnhäuser übergreift. Die Garage, in der ein Kleinbus und ein Traktor standen, ist völlig ausgebrannt, so die Feuerwehr. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Die Polizei geht von einem Schaden im sechsstelligen Bereich aus. Die Brandursache soll jetzt die Kriminalpolizei ermitteln. Die Garage ist nach Angaben der Feuerwehr völlig ausgebrannt. Darin standen ein Traktor und ein Kleinbus. Feuerwehr Verbandsgemeinde Oberes Glantal

18:29 Uhr ++ Neues Selbstbestimmungsgesetz: Interesse im Westen der Pfalz ++ Wer seinen Geschlechtseintrag beim Standesamt ändern will, kann das ab sofort viel leichter tun. Möglich macht das eine Gesetzesänderung des Bundes. Das neue Selbstbestimmungsgesetz stößt in Kaiserslautern, Pirmasens und Zweibrücken bereits auf Interesse. Nach Verwaltungsangaben haben Menschen sich bereits für einen Antrag angemeldet. In Pirmasens haben bisher sechs Menschen einen Termin vereinbart, um ihren Geschlechtseintrag beim Standesamt zu ändern. Die Stadt rechnet damit, dass mehr Menschen dazukommen werden. Das Standesamt in Kaiserslautern verzeichnet nach Stadtangaben vier Anmeldungen. Daneben haben sich fünf interessierte Personen bei der Stadt über das neue Gesetz informiert. In Zweibrücken haben sich zwei Personen gemeldet, die ihr Geschlecht und ihren Vornamen ändern wollen. Außerdem habe es im Vorfeld sechs Anfragen gegeben. Nach einer erfolgreichen Ummeldung teilt das Standesamt aber nicht wie sonst anderen Behörden die Geschlechtsanpassung mit. Betroffene müssen dies selbst tun.

17:55 Uhr ++ Alarm an der Mall in Kaiserslautern sorgt für Aufregung ++ Die Feuerwehr musste am Abend zu einem Alarm an der Mall in Kaiserslautern ausrücken. Vor Ort hatten die Einsatzkräfte nach eigenen Angaben aber keinen Brand oder ähnliches finden können. Die Polizei sprach wenig später von einem Fehlalarm. Der Vorfall sorgte allerdings kurz für Aufregung. Besucher mussten die Mall verlassen und durften zwischenzeitlich auch nicht in das angrenzende Parkhaus zu ihren Autos. Wieso der Alarm ausgelöst wurde, konnte die Polizei nicht sagen. Die Feuerwehr musste am frühen Donnerstagabend zu einem Fehlalarm an der Mall in Kaiserslautern ausrücken. SWR

16:39 Uhr ++ Nach Tod von beliebtem Zeugwart: FCK vor schwierigem Saisonstart ++ Nach dem tragischen Unfalltod seines Zeugwarts, Peter Miethe, steht der FCK vor einem schwierigen Start in die neue Zweitligasaison. Die Mannschaft hatte sich nach dem Tod Miethes aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Trainer Markus Anfang betonte, dass das wichtig war, um den Schicksalsschlag zu verarbeiten.

15:49 Uhr ++ Gas in Otterberg ausgetreten - Haus-Bewohner im Glück ++ In einem Wohnhaus in Otterberg im Kreis Kaiserslautern ist gestern Abend Gas ausgetreten. Wie die Feuerwehr der Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg berichtet, hatten die Bewohner Glück, dass in dem Mehrfamilienhaus ein Kohlenmonoxid-Warner installiert war. Das Gerät habe die sechs Bewohner vor gesundheitlichen Schäden oder sogar dem Tod bewahrt. Ursache für den Gausaustritt war eine Gastherme, deren Abgase wegen der hochsommerlichen Temperaturen nicht komplett über den Kamin abzogen. Das Gas verteilte sich daraufhin im Haus. Kohlenmonoxid ist ein farb- und geruchlos. Es kann Schwindel, Übelkeit und Bewusstlosigkeit verursachen und tödlich sein.

12:43 Uhr ++ Motorradraser auf A6 geschnappt ++ Die Polizei hat gestern Abend auf der A6 bei Kaiserslautern einen Motorrad-raser gesch