per Mail teilen

Das Spiel in der dritten Liga zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und FSV Zwickau findet am Mittwoch, den 7. April statt. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund mit. Der ursprüngliche Termin am Samstag vor einer Woche viel kurz vor Anpfiff aus, weil der Rasen im Fritz-Walter-Stadion wegen des starken Regens unbespielbar war.