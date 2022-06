per Mail teilen

Der 1. FC Kaiserslautern muss vorerst auf seinen Stürmer Angelos Stavridis verzichten. Wie der Zweitliga-Aufsteiger mitteilte, hat sich der 18-Jähriger im Trainingslager in Italien einen Knöchelbruch zugezogen. Wie lange Stavridis deswegen ausfällt, ist noch unklar. Der FCK startet am 15. Juli in die Zweitliga-Saison.