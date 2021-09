FCK-Museum öffnet mit Sonderausstellung zu Fritz Walter

Das Wunder von Bern: ein sportlicher Erfolg, der zum historischen Ereignis wurde. Deutschland ist Weltmeister und die Nation hat ein neues Idol: Fritz Walter, Kapitän der Nationalmannschaft. An seinem 100. Geburtstag am 31. Oktober wird mit Ausstellungen und einer Sonderbriefmarke an ihn erinnert. Was macht seinen Mythos aus? Michael Risel diskutiert mit Dr. Markwart Herzog – Theologe, Prof. Dr. Gunter Gebauer – Philosoph, Horst Konzok, Journalist mehr...