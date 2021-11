FCK-Jahreshauptversammlung erneut nur online

per Mail teilen

Die Jahreshauptversammlung des 1. FC Kaiserslautern wird in diesem Jahr erneut als reine Online-Veranstaltung durchgeführt. Wie der Verein mitteilt, soll dadurch jedes Mitglied die Möglichkeit haben, an der Versammlung teilnehmen zu können. Die FCK-Verantwortlichen haben sich daher gegen eine Beschränkung durch 3G- oder 2G-Regeln entschieden. Zudem sei unklar, wie sich die Pandemie bis zum Tag der Jahreshauptversammlung entwickelt. Die FCK-Mitglieder sollen sich bis Anfang Dezember anmelden, um ihr Stimm- und Rederecht wahrnehmen zu können. Die Jahreshauptversammlung soll am 15. Dezember um 18 Uhr stattfinden.