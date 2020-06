per Mail teilen

Die CDU-Opposition in Rheinland-Pfalz wirft der früheren SPD-geführten Landesregierung unter Kurt Beck eine Mitschuld am Niedergang des 1. FC Kaiserslautern vor. Deshalb müsse das Land sich jetzt auch engagieren.

Schon vor Jahrzehnten hätte die damalige Landesregierung "die Finger vom Verein lassen müssen", sagte der CDU-Fraktionsvorsitzende Christian Baldauf in der Sendung "SWR Extra - Die Pleite der Roten Teufel". Damals seien finanziell nicht tragbare Konstrukte gewählt worden, deren Folgen der Verein ausbaden musste. Ein richtiges Konzept, wie der Verein überleben könne, habe es nie gegeben, so Baldauf weiter. Er erwarte von der aktuellen Landesregierung Lösungsvorschläge, diese seien aber bisher ausgeblieben.

Innenminister Lewentz: Keine Unterstützung vom Land

Der für Sport zuständige Innenminister Roger Lewentz (SPD) wies die Forderung nach finanzieller Unterstützung des Vereins zurück. Die Landesregierung habe damals den Verein und die Stadt beim Bau des Stadions gefördert, und später noch einmal finanziell unterstützt, sagte Lewentz in der Sondersendung zur FCK-Insolvenz. Bei der aktuellen Krisensituation sei das Land nicht beteiligt, daher könne auch keine finanzielle Unterstützung geleistet werden.

OB Weichel: Stadt will Stadion verkaufen

Eine große finanzielle Last für Verein und die städtische Stadiongesellschaft ist das für die WM 2006 ausgebaute Fritz-Walter-Stadion am Betzenberg. Aufgrund der Insolvenz des FCK müsse nun der Vertrag über die Stadionmiete erneut überprüft werden, sagte der Kaiserslauterer Oberbürgermeister Klaus Weichel (SPD). Der Verein müsse diesen unterschreiben, damit die Stadt Planungssicherheit habe.

Weichel betonte in der Sondersendung, dass die Stadt "sehr daran interessiert" sei, dass der FCK weiter im Fritz-Walter-Stadion spiele. Das Kerngeschäft einer Stadt sei es jedoch nicht, ein Stadion zu betreiben und an einen Profiverein zu vermieten. Würde sich die Gelegenheit zu einem Verkauf zum vernünftigen Preis bieten, würde die Stadt dem Verein das Stadion gern zurück verkaufen, zudem der FCK ohnehin ein Rückkaufsrecht habe, so Weichel.