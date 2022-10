FCK Heimspiel ausverkauft: So klappt die Anreise zum Betzenberg

per Mail teilen

Das Heimspiel des 1. FC Kaiserslautern gegen den 1. FC Nürnberg am Samstag ist restlos ausverkauft. Die Polizei erwartet Verkehrsbehinderungen rund um den Betzenberg und rät zu einer frühen Anreise.

Tradition längst vergangener Tage liegt in der Luft, wenn der 1. FCK zuhause auf den 1. FC Nürnberg trifft. Zwei mehrfache Deutsche Meister treten gegeneinander an - dass der "Betze" da ausverkauft ist, war zu erwarten.

Ihr seid der Wahnsinn! 👹🔥 Für das morgige Heimspiel gegen den 1. FC Nürnberg stehen keine Tickets mehr zur Verfügung. Die Partie ist somit ausverkauft, es wird morgen also definitiv keine Tageskasse geben.Posted by 1. FC Kaiserslautern on Friday, October 28, 2022

Anreise zum Fritz-Walter-Stadion erschwert

Ausverkaufte Hütte bedeutet aber auch, dass sich mehr als 45.000 FCK- und Gäste-Fans auf den Weg zum Fritz-Walter-Stadion machen. Viele Baustellen in und um Kaiserslautern werden den Fußball-Fans viel Geduld abverlangen. Außerdem gibt es massive Einschränkungen im Zugverkehr.

Keine Züge zwischen Kaiserslautern und Pirmasens

So fahren auf der Bahnstrecke zwischen Kaiserslautern und Pirmasens noch bis Ende des Jahres an den Wochenenden keine Züge. Grund ist nach Angaben des zuständigen Zweckverbands ein Mangel an Lokführern bei der Bahn. Als Ersatz werden Busse eingesetzt. Auch die Strecke zwischen Kaiserslautern und Lauterecken ist von dem Personalmangel bei der Bahn betroffen. Hier fahren Busse im Zwei-Stunden-Takt. Die Polizei rät zu einer möglichst frühen Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Trotz aller Probleme komme man mit dem ÖPNV am einfachsten zum Stadion.

Viele Baustellen in Kaiserslautern und auf der A6

Wer mit dem Auto nach Kaiserslautern kommt, sollte laut Polizei auf keinen Fall bis zum Betzenberg fahren. Dort stünden bei Weitem nicht genügend Parkplätze zur Verfügung. Außerdem würden zahlreiche Baustellen in der Kaiserslauterer Innenstadt die Anfahrt zusätzlich erschweren. Die Polizei empfiehlt den Autobahn-Parkplatz "Schweinsdell" an der A6-Abfahrt Kaiserslautern-Ost und das Gelände der Technischen Universität. Von dort pendeln Busse zum Stadion und zurück. Auswärtsfans sollten dagegen den Messeplatz ansteuern und könnten von dort in 15 Minuten zu Fuß zum Fritz-Walter-Stadion gelangen.

Autobahn wird nach dem Spiel kurzzeitig teilweise gesperrt

Damit die Fans nach dem Spiel möglichst zügig vom "Park&Ride"-Parkplatz "Schweinsdell" auf die Autobahn fahren können, ist laut Polizei geplant, den rechten Fahrstreifen ab dem Baustellenbeginn auf der A6 nach Spielende zu sperren. Das bedeute, dass der aus Richtung Saarbrücken kommende Verkehr in dieser Zeit am Autobahndreieck Kaiserslautern nicht von der A6 auf die A63 wechseln könne. Die Polizei rät Autofahrern in dieser Zeit auf aktuelle Durchsagen im Verkehrsfunk zu achten.

Das Spiel 1. FC Kaiserslautern gegen den 1. FC Nürnberg auf dem Betzenberg beginnt um 13 Uhr.