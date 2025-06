FCK-Fans feiern Vereinsgeburtstag mit Feuerwerk - und reißen Anwohner aus dem Schlaf

Vor genau 125 Jahren Begann die Geschichte des 1. FC Kaiserslautern. Grund genug für seine Fans, es ordentlich krachen zu lassen - mit einem Feuerwerk um Mitternacht.

Eigentlich ist ein Feuerwerk an diesem Montag in Kaiserslautern nichts Ungewöhnliches. Da die Maikerwe zu Ende geht, gibt es zum Abschluss traditionell ein Feuerwerk. Doch dass es schon in der Nacht von Sonntag auf Montag um Punkt Mitternacht krachte, war dann doch besonders. Wie die Polizei mitteilt, wurden an mehreren Orten in der Stadt Feuerwerkskörper gezündet. In den Sozialen Netwerken finden sich einige Fotos und Videos der Aktion.

Anwohner rufen wegen Feuerwerk der FCK-Fans die Polizei

Es seien "unzählige" Notrufe von Bürgern eingegangen, die unsanft aus dem Schlaf gerissen wurden, so die Polizei. Schnell habe sich herausgestellt, dass es sich um eine Aktion von FCK-Anhängern handelte, die die Feierlichkeiten zum 125-jährigen Jubiläum ihres Vereins einläuteten. Nach etwa zehn Minuten war alles schon wieder vorbei. Die Polizei weist nochmal darauf hin, dass das Abbrennen von Feuerwerk abseits von Silvester ohne Genehmigung eine Ordnungswidrigkeit ist. Das dürfte den FCK-Fans in diesem Fall allerdings egal sein.