Der 1. FC Kaiserslautern hat einen Antrag zur Minderung der Stadionpacht gestellt, falls der Klub in die Regionalliga absteigen sollte. Das bestätigte ein Stadtsprecher dem SWR.

Der Antrag des 1. FC Kaiserslautern sieht nach Auskunft der Stadt vor, dass der FCK in der Regionalliga - statt wie bisher 625.000 Euro in der 3. Liga - nur noch eine Grundpacht von 400.000 Euro pro Saison zahlen will. Zusätzlich soll eine Pacht abhängig von der Anzahl der Zuschauer gezahlt werden. Sollten durchschnittlich 18.000 Zuschauer die Spiele der roten Teufel besuchen, gebe es vom Verein weitere 100.000 Euro als Zusatzpacht.

Der FCK hatte bisher immer wieder betont, dass es keine wirkliche Option sei, woanders als im Fritz Walter-Stadion auf dem Betzenberg zu spielen.

Geschäftsstelle des FCK könnte auf den Fröhnerhof umziehen

Außerdem bestätigte die Stadt, dass der FCK die Räumung der Geschäftsstelle angeboten und einen Umzug in das vereinseigene Nachwuchsleistungszentrum vorgeschlagen hat. Dadurch könnte die Stadt die freien Räume vermieten, konkrete Planungen dazu gebe es aber noch nicht.