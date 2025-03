Jedes Jahr ist er ein großes Fest in der Westpfalz: der Westricher Fastnachtsumzug in Ramstein. Aber auch in Zweibrücken sind die Narren durch die Straßen gezogen.

Der Fastnachtsumzug in Ramstein-Miesenbach gilt als größte närrische Zusammenkunft in der Westpfalz. Auch in diesem Jahr war der 74. Westricher Fastnachtsumzug ein buntes Spektakel mit rund 100 Zugnummern auf einer 2,5 Kilometer langen Strecke durch die Innenstadt. Bei Sonnenschein haben am Dienstag viele Zuschauer in Ramstein schnell die Strecke gesäumt.

"Ralau" in der Sonne beim Westricher Fastnachtsumzug

Fanfaren- und Guggenmusik-Gruppen, Kindergärten und Sportvereine haben an dem Umzug teilgenommen. Ein besonderes Highlight: Die Marching-Band der U.S. Air Force, die zeigt, wie verbunden Deutsche und Amerikaner in Ramstein sind. Ausgerichtet wird der Umzug jedes Jahr vom Karnevalsverein Bruchkatzen Ramstein, deren Präsident nach 30 Jahren nun aufhört.

Fasenachtsumzug Zweibrücken mit rund 50 Zugnummern

Auch in Zweibrücken ist es am Fastnachtsdienstag laut und bunt geworden. Mit rund 50 Zugnummern ist hier der Fasenachtsumzug durch die Stadt gezogen. Ein besonderes Highlight: Die Jugendfeuerwehr, die mit kleinen Elektroautos am Umzug teilgenommen hat. Viel zu sehen gab es außerdem bei den Teilnehmenden des Nardini-Klinikums. Sie haben eine Clowns-Puppe im Krankenbett durch die Straßen gerollt.

Nach dem Umzug feiern die Narren die Fasnachtsparty in der Innenstadt weiter mit Festzelt, Essen und Getränken.