Die großen Fastnachtsvereine in der Westpfalz planen, zu ihren Veranstaltungen geimpfte, genesene und getestete Besucher zuzulassen.

Sowohl der Kaiserslauterer Karnevalverein als auch die Ramsteiner Bruchkatzen gehen bisher von einer normalen Fastnachtskampagne aus. KVK-Präsident Udo Bröckelmann sagte, der Verein habe extra Luftfilter gekauft, um am 11.11. beim Fastnachtsauftakt den Veranstaltungsraum in der Kalause coronagerecht lüften zu können. Auch eine Gala in der Fruchthalle und die Straßenfastnacht am Fastnachtsdienstag seien geplant.

Die Bruchkatzen lassen sich auch von Corona die Stimmung nicht vermiesen. Diesen Orden haben die Aktiven im vergangenen Jahr bekommen. Bruchkatzen Ramstein-Miesenbach

Bruchkatzen planen mit 3G-Prinzip

Gleiches gilt für die Ramsteiner Bruchkatzen. Deren Präsident Jürgen Lesmeister sagte, man plane ebenfalls nach dem 3G-Prinzip. Die genauen Details werde man im Herbst besprechen. Mit dem Plan geimpfte, genesene und getestete Menschen zuzulassen grenzen sich die Westpfälzer Karnevalvereine von denen in der Hochburg Düsseldorf ab. Dort sollen nur Geimpfte und Genesene zu den Karnevalssitzungen zugelassen werden.