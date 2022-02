Fastnacht 2022 – Das geht in der Pfalz

Obwohl durch Corona auch diese Session keine Fastnachtsumzüge stattfinden können, lassen sich die Narren im Land den Spaß nicht ganz verbieten. Einige Veranstaltungen gibt es doch.

Durch die Straßen ziehen werden die Karnevalvereine in der Westpfalz auch in diesem Jahr nicht. Das lässt die aktuelle Corona-Verordnung nicht zu. Damit aber das närrische Leben nicht ganz zum Erliegen kommt, haben sich viele Vereine ein Ersatzprogramm überlegt. Das ist auch wichtig, um zumindest ein klein wenig Geld in die Kassen zu spülen, um laufende Kosten oder bereits getätigte Ausgaben zu decken. Falls das nicht reicht könnten die Vereine eine Soforthilfe von bis zu 12.000 Euro vom Land beantragen. Diese Möglichkeit hatte die rheinland-pfälzische Landesregierung bis Juni 2022 verlängert, nachdem klar wurde, dass auch im zweiten Jahr in Folge keine Umzüge möglich sein werden.

Hauptsache Bühne in Kaiserslautern und Pirmasens

Für drei stimmungsvolle Abende in Kaiserslautern will der Karnevalverein 1838 e.V. Kaiserslautern sorgen. Im Pavillon vom Klein Hof Fuchs gibt es vom 24. bis 26. Februar ein kleines Bühnenprogramm mit Sketchen und Livemusik. Auch in Pirmasens soll in diesem Frühjahr noch Programm stattfinden - wenn auch mit Verspätung. Der Carnevalverein Pirmasens hat angekündigt, dass trotzdem eine Schautanzveranstaltung stattfinden soll, bei der zumindest die Tanzgruppen zeigen können, was sie einstudiert haben. Auch der traditionelle Herrenabend des Vereins soll etwas später aber noch im Frühjahr stattfinden.

Karnevalssitzung online in Ramstein und Kusel

Nur weil die großen Prunksitzungen dieses Jahr nicht mit Publikum stattfinden dürfen, heißt das noch nicht, dass sie ausfallen müssen. Das dachten sich zum Beispiel die Bruchkatzen in Ramstein. Sie feiern dieses Jahr eine "Digitale Fastnacht 2.0". Dafür filmen sie verschiedene Programmpunkte, die sonst auf der Bühne stattgefunden hätten, einfach ab und stellen sie auf Facebook, Instagram oder YouTube zur Verfügung. Auch der Karnevalverein Kusel 1957 e.V. hatte seine Prunksitzung dieses Jahr einfach für YouTube produziert - wer das verpasst hat kann die Veranstaltung auf dem Kanal des Vereins nachschauen.

Fastnachtskostüme und Karnevalslieder: SWR bietet Stimmung für Zuhause

Damit niemand verhungert, haben sich viele Vereine dazu entschlossen, wenigstens die für die Region traditionellen Heringsfilets anzubieten. Die gibt es zum Abholen beispielsweise vom Carnevalsverein Herschberger Narren am Fastnachtssamstag. In Zweibrücken bietet das die Club Gemeinschaft Hasensteig am Aschermittwoch an. Beim Karnevalverein Zweibrücken e.V. können sich sogar alle über ein gemeinsames Heringsessen freuen zu dem nur Mitglieder und geladene Gäste kommen dürfen.

Und wer die fünfte Jahreszeit einfach entspannt vom Sofa aus genießen möchte, kann das auch im SWR Fernsehen machen. Das komplette Programm über die Fastnachtstage gibt es hier: