Wählerinnen und Wähler rund um Kaiserslautern können bei der Bundestagswahl auch in fast allen kleinen Orten ihre Stimme abgeben. Wegen einer neuen Verordnung war das zunächst ungewiss.

Der Aufschrei war Ende Mai groß. Hintergrund war eine neue Bundeswahlordnung. Darin steht: In Gemeinden mit weniger als 50 abgegeben Stimmen dürfen diese nicht ausgezählt werden. Ansonsten bleibe das Wahlgeheimnis nicht gewahrt.

Es sah so aus, als ob die Bürgerinnen und Bürger dann in den nächst größeren Ort fahren müssten - viele ärgerten sich darüber. Gerade für Menschen, die kein Auto haben, wäre das zum großen Problem geworden.

In diesen Orten gibt es bei der Bundestagswahl 2021 ein gemeinsames Wahllokal

Jetzt ist klar, welche Orte sich bei der Bundestagswahl zusammen schließen. Es sind im Wahlkreis Kaiserslautern nur wenige: Ein gemeinsames Wahllokal wird es geben in Hausweiler und Hinzweiler (Kreis Kusel), Nerzweiler und Oberweiler im Tal (Kreis Kusel), Bosenbach und Friedelhausen (Kreis Kusel), Bisterscheid und Schönborn (Donnersbergkreis) sowie Schiersfeld und Sitters (Donnersbergkreis). In Niederkirchen (Kreis Kaiserslautern) wird es anstelle von fünf nur noch vier Wahllokale geben. In allen anderen kleineren Orten bleiben die Wahllokale wie gewohnt erhalten.

Im Wahlkreis 210 Pirmasens, zu dem auch Zweibrücken, der Landkreis Südwestpfalz und Teile des Kreises Kaiserslautern gehören, wird es gar keine Zusammenlegungen geben. Sollten in den kleinen Orten weniger als 50 Stimmen abgegeben werden, werden die Wahlurnen von dort zur Auszählung in ein anderes Wahllokal gebracht. So kann nach Angaben der jeweiligen Wahlleiter sichergestellt werden, dass die Wahl geheim bleibt.

Bundestagswahl am 26. September

Die Bundestagswahl ist am 26. September. Wähler haben zwei Stimmen. Mit der Erststimmen wählen sie eine direkte Vertreterin oder einen Vertreter für ihren Wahlkreis. Mit der zweiten Stimme wählen sie die Liste einer Partei.