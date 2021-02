Der Höhepunkt der Fasnacht steht kurz bevor. Für die Närrinnen und Narren in der Westpfalz sind die Tage dieses Jahr aber wegen der Corona-Pandemie alles andere als toll. Prunksitzungen fallen aus, Umzüge gibt es nicht. Aber trotzdem sind die Karnevalvereine und Fasnachtsgruppen kreativ geworden, um den Narren auch in diesem Jahr etwas zu bieten.

Im vergangenen Jahr konnten die Narren noch ausgelassen feiern. Nur drei Wochen später dann der erste Lockdown. Jetzt - ein Jahr später - müssen auch die Karnevalvereine und Fasnachtsgruppen umdenken, um doch noch ein wenig närrisches Feeling aufkommen zulassen.

Der Jeck verstummt nicht, ist nur etwas leise,

Macht Karneval – mit Abstand – auf andere Weise. Unbekannter Fasnachter

Schönenberg-Kübelberg

In Schönenberg-Kübelberg laden die Vereine, die im Fasching aktiv sind, zur im wahrsten Sinne des Wortes "ausgefallensten Faschingskampagne" der Pfalz ein. Unter dem Motto "Wir halten zusammen" haben die Vereine einen speziellen Pin produziert.

Kultur- und Heimatverein Sand e.V.

Der Erlös aus dem Verkauf geht an die beteiligten Vereine, die damit ihre Nachwuchsarbeit fördern. Mit dem Pin, der einen Clown mit Maske zeigt, haben die Narren aus Schönenberg-Kübelberg offenbar einen Nerv getroffen: Denn Gruppen aus u.a. Bexbach, Köln und sogar Belgien und Holland haben ihn schon bestellt.

Ramser Stumpfwaldhexen

Die wilden Hexen aus Ramsen können in diesem Jahr nicht gemeinsam Schabernack treiben. Deshalb sind sie im Moment höchstens zu zweit unterwegs. Aber auch eine oder zwei Hexen alleine können so einiges anstellen.

In diesem Jahr sammeln die Hexen die Spenden nicht persönlich ein, sondern mit Hilfe von Sammeldosen, die sie in den geöffneten Geschäften aufgestellt haben. Als Gegenleistung gibt’s für die Spender ein Päckchen Taschentücher – um die Tränen zu trocknen, weil Altweiber in diesem Jahr ausfallen muss. Von den Spenden werden in diesem Jahr übrigens Spiele für das örtliche Altenheim gekauft.

So ganz ohne geht es aber dann doch nicht, haben die Hexen verraten. In Zweierteams werden sie in der Nacht vom 10. auf den 11. Februar auf ihren Besen durch Ramsen fliegen und die Schaufensterscheiben im Ort verschönern. Und wer weiß – vielleicht wird ja an Altweiber auch die eine oder andere Hexe in Ramsen gesichtet.

Karnevalverein Kaiserslautern

Der Karnevalverein Kaiserslautern hat sich in diesem Jahr auf Fasnacht to Go vorbereitet. 111 Tüten sind gepackt. Der Inhalt: Secco, Wein, Luftschlangen, Chips und natürlich ein Pin. Damit können die Lauterer Narren auch zuhause alleine feiern.

Die Tüten können beim KVK vorbestellt und abgeholt werden. Kostenpunkt: 15,11 Euro. Und dazu, so verspricht der KVK, gibt’s auch ein Onlineprogramm.

Karnevalverein Kusel

Fasnacht geht auch online, hat sich der Karnevalverein Kusel gedacht. Mit den Gardemädels der Grün-Weißen Funken haben die Narren ein Video produziert, das im Internet zu sehen ist. Die Funkenmariechen tanzen darin an unterschiedlichen Orten in der Stadt.

Bruchkatzen Ramstein-Miesenbach

Auch der große Umzug in Ramstein-Miesenbach kann wegen Corona natürlich nicht stattfinden. Deshalb sind auch die Bruchkatzen online unterwegs. Sie posten laufend in den sozialen Medien aktuelle Interviews mit aktiven Narren und Filmausschnitte und Erinnerungen aus vergangenen Jahren.

Und einen Orden gibts auch in dieser Kampagne. Den haben alle aktiven Vereinsmitglieder schon zu Weihnachten bekommen.