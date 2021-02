per Mail teilen

Familienministerin Spiegel übergibt heute in Kaiserslautern die erste Familienkarte des Landes. Sie bietet Vergünstigungen, beispielsweise bei Ausflügen und beim Einkaufen. Gleichzeitig gibt’s auf der dazu gehörenden Internetseite Tipps für Familien, beispielsweise bei den Themen Erziehung und Umweltschutz. Die Familienkarte kann im Internet beantragt werden. Sie wird zunächst im Kreis Kaiserslautern und in Ludwigshafen ausgegeben. 2022 soll sie in allen Kommunen des Landes erhältlich sein.