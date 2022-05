Familien-Impftag in Impfstelle

In der kommunalen Impfstelle des Donnersbergkreises in Kirchheimbolanden gibt es heute einen Familien-Impftag. Dabei können sich Familien ohne Termin gegen das Coronavirus impfen lassen. Der Impftag richtet sich an Kinder zwischen fünf und elf Jahren und deren Familienangehörige. Die Kinder müssen von einem Elternteil begleitet werden. Mitzubringen sind außerdem der Impfpass und ein Ausweis. Der Familien-Impftag in Kirchheimbolanden geht von 13 bis 15 Uhr. Am Dienstag in einer Woche können sich Interessierte dort mit dem Proteinimpfstoff Novavax impfen lassen.