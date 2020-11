Unzählige Geld- und Sachspenden sind für die Familie zusammengekommen, die durch ein Feuer zwei Mädchen verloren hat. Die Stadt Pirmasens betont: Die Familie darf alles annehmen.

Bislang war unklar, ob die Familie das Geld bekommt, ohne dass es sich auf ihren Hartz 4-Satz auswirkt. Jetzt hat die Stadt entschieden: Die Familie darf die Spenden annehmen. Sie gelten eigentlich als Einnahmen - würden sie angerechnet, bekäme die Familie aber künftig weniger finanzielle Unterstützung vom Staat. Dies wäre nach Ansicht der Stadt Pirmasens "grob unbillig".

Familie lebt seit dem Brand in einer Notunterkunft

Bei dem Feuer Anfang November war die fünfjährige Tochter der Familie ums Leben gekommen, die siebenjährige Schwester starb kurze Zeit später im Krankenhaus. Die Eltern und vier weitere Kinder haben überlebt. Das jüngste Kind ist vier Monate alt, das älteste sechs Jahre.

Das Haus ist nach dem verheerenden Feuer nicht mehr bewohnbar. SWR

Brandursache war ein technischer Defekt

Das Feuer war nach Angaben eines Sachverständigen wegen eines Defektes in einem Verteilerkasten in dem Wohnhaus ausgebrochen. Es ist so zerstört, dass die Familie in eine Notunterkunft ziehen musste. Sie soll nach Angaben der Stadt aber bald eine neue Wohnung bekommen - diese sei von Privatleuten unbürokratisch zur Verfügung gestellt worden.

Generell ist die Hilfsbereitschaft für die Familie groß: So sammelt die Kolpingfamilie Dahn seit dem Unglück Geld, außerdem hat unter anderem der Fußballverein FK Pirmasens Sachspenden organisiert.