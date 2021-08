Die Polizei Kaiserslautern warnt vor Trickbetrügern, die sich als Mitarbeiter der Wasserwerke ausgeben. Wie die Polizei berichtet, hatten die beiden Betrüger am Dienstagmorgen an einem Mehrfamilienhaus in der Innenstadt geklingelt. Sie hätten behauptet, sie müssten wegen eines Wasserrohrbruchs das Wasser im Gebäude abstellen. Während eine Bewohnerin kontrollierte, ob das Wasser abgestellt ist, schlich sich einer der Betrüger in die Wohnung und klaute Schmuck. Die beiden Männer trugen blaue Arbeitshosen mit grauen Streifen an der Seite. Außerdem hatten sie OP-Masken im Gesicht. Einer der Männer sei etwas kräftiger gewesen, beide hätten dunkle Haare. Die Polizei sucht Zeugen.