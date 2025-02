Falsche Polizei: Rentner im Kreis Kaiserslautern um hunderttausende Euro betrogen

per Mail teilen

Ein 84-Jähriger aus dem Kreis Kaiserslautern ist Opfer von Betrügern geworden. Sie gaukelten dem Mann über Monate hinweg vor, dass sie Polizisten sind und erbeuteten so mehrere hunderttausend Euro.

Im Oktober sei der Mann aus der Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg erstmals von einem vermeintlichen Polizisten aus Saarbrücken angerufen worden. Das berichtet das Polizeipräsidium Westpfalz. Dieser vermeintliche Polizist erzählte dem 84-Jährigen, dass eine ausländische Diebesbande hinter seinem Geld her wäre.

Auch Bankmitarbeiter würden mit den Ganoven unter einer Decke stecken. Der Mann glaubte diese Lüge und hat nach Angaben der Polizei einem sogenannten Geldabholer über Monate hinweg immer wieder größere Bargeldsummen übergeben.

Falsche Polizisten rufen mehrfach am Tag im Kreis Kaiserslautern an

"In dieser Zeit wurde der 84-Jährige mehrfach am Tag angerufen und von den Betrügern 'bearbeitet'", berichtet die Polizei. So sei dem Senior ein Schaden von mehreren hunderttausend Euro entstanden. Er bemerkte schließlich den Betrug und erstatte Anzeige. Die "richtige" Polizei ermittelt nun.