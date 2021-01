Die Polizei warnt vor Betrügern, die sich als Corona-Tester ausgeben. Sie haben es so geschafft, in die Wohnung einer 84-Jährigen in Otterbach zu kommen.

Wie die Polizei mitteilt, hatten zwei Frauen bei der Seniorin geklingelt und angeboten, einen Corona-Test bei ihr zu machen. Während eine der beiden Betrügerinnen einen falschen Test durchführte, durchsuchte die andere die Wohnung der 84-Jährigen. Keine Corona-Tests an der Haustür Die Polizei warnt davor, Unbekannte in die Wohnung zu lassen. Weder Impfungen noch Tests würden ohne Vorankündigung zu Hause stattfinden. Menschen, die einer Risikogruppe angehören und kein Impfzentrum besuchen können, würden durch ihren Hausarzt geimpft. Neben der Gefahr, bestohlen zu werden, bestünden durch falsche Corona-Tests außerdem erhebliche Gesundheitsrisiken, betont die Polizei.