In dieser Woche findet in Zweibrücken und im Saarland eine Sprungwoche der Bundeswehr statt. Dabei wird das altgediente Transportflugzeug Transall in den Ruhestand geschickt.

Das Fallschirmjägerregiment 26 aus Zweibrücken wird sich in dieser Woche an der Brigadesprungwoche im Saarland und in Zweibrücken beteiligen. Dabei werden die Fallschirmjäger zum letzten Mal aus einer Transall C-160 abgesetzt.

Landezone am Saarepolygon in Saarlouis

Um die Transall würdig zu verabschieden, so ein Sprecher der Bundeswehr, würden die Fallschirmspringer am Montag Nachmittag am Saarpolygon in Saarlouis landen.

Mehr als 50 Jahre bei der Bundeswehr unterwegs

Die Transportflugzeuge des Typs Transall hat die Bundeswehr mehr als 50 Jahre lang genutzt. Nun werden sie ausgemustert. Aus diesem Anlass wird eine Transall C-160 mit Sonderlackierung eingeflogen, aus der die Springer abgesetzt werden. Künftig werden die Fallschirmjäger einen moderneren Airbus A400M nutzen.

Eine Transall C-160 der Bundeswehr auf dem Flughafen in Saarbrücken. Sie wird zum letzten Mal bei der Sprungwoche der Luftlandebrigade 1 eingesetzt. Die Flugzeuge dieses Typs werden nämlich nach mehr als 50 Jahren bei der Bundeswehr ausgemustert. Bundeswehr Bild in Detailansicht öffnen Zweibrücker Fallschirmjäger der Bundeswehr springen künftig aus Flugzeugen des Typs Airbus A400M. Die Sprungwoche der Luftlandebrigade 1 beginnt. Bundeswehr Bild in Detailansicht öffnen Eine A400M der Bundeswehr auf dem Saarbrücker Flughafen. Das künftige Arbeitsgerät der Fallschirmjäger der Bundeswehr. Bundeswehr Bild in Detailansicht öffnen

Eine Woche Training der Fallschirmsrpringer

Die Fallschirmspringer aus Zweibrücken organisieren die Sprungwoche der Luftlandebrigade 1. Die Flugzeuge - Transall und A400M - starten in Zweibrücken und Saarbrücken.