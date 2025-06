Kaiserslautern: Betrunkener Autofahrer demoliert geschlossenen Drive-in

per Mail teilen

Ein 19-Jähriger hat mit seinem Auto die Ausfahrt eines geschlossenen Drive-ins in Kaiserslautern beschädigt und ist unbeirrt weitergefahren - obwohl er den Betonklotz der Absperrung hinter dem Wagen herschleifte.

Laut Polizei fuhr der Mann am späten Mittwochabend an den Autoschalter eines Fast-Food-Restaurants in Kaiserslautern. Als er bemerkte, dass das Lokal bereits geschlossen war, wollte er den Drive-in offenbar durch die Ausfahrt verlassen. Diese war jedoch mit einer Kette gesperrt.

Drive-in-Ausfahrt in Kaiserslautern zerlegt

Der 19-Jährige riss die Kette samt Pfeiler und Fundament aus dem Boden und fuhr laut Polizei unbeirrt weiter, obwohl er das Betonfundament hinter seinem Auto herschleifte. Das Sicherheitspersonal einer US-Einrichtung sah das kuriose Gespann und informierte die Polizei.

...und das ist der Betonpfeiler, den der Autofahrer aus der Verankerung riss .... Polizei Kaiserslautern

Alkoholatemtest zeigte 2,4 Promille an

Die Beamten führten bei dem 19-Jährigen einen Atemalkoholtest durch, der 2,4 Promille ergab. Daher wurde dem Autofahrer eine Blutprobe entnommen. Er wird sich der Polizei zufolge in einem Strafverfahren verantworten müssen.

Frau überfährt Straßenlaterne

Der Unfall war nicht der einzig kuriose in Kaiserslautern: In derselben Nacht überfuhr eine betrunkene 32-Jährige in der Innenstadt eine Straßenlaterne und krachte mit dem Auto gegen einen Stromkasten. Laut Polizei war sie mit mehr als zwei Promille von der Straße abgekommen.