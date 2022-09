Fahren Pfälzer jetzt zum Tanken nach Frankreich?

Am Mittwoch ist in Deutschland der Tankrabatt ausgelaufen. Für Autofahrer aus der Südwestpfalz könnte sich jetzt eine Fahrt nach Frankreich lohnen.

An den Tankstellen in der Westpfalz war nochmal ordentlich Betrieb. Mancherorts ist der Sprit sogar knapp geworden oder war ausverkauft.

Lange Schlangen gab es am Mittwoch an einigen Tankstellen in der Region, so wie hier in Kaiserslautern. SWR

Grund ist der Tankrabatt, der im Juni in Deutschland eingeführt wurde und am 31. August wieder ausgelaufen ist. Genau dieser Tankrabatt existiert aber noch in Frankreich. Am 1. September wird er dort sogar erhöht. Das könnte Autofahrer aus der Pfalz – oder zumindest der Südwestpfalz – ins Nachbarland locken.

Bürgermeister aus der Südwestpfalz rechnen mit Tanktouristen

Einige Bürgermeister der Ortschaften im deutsch-französischen Grenzgebiet gehen jedenfalls davon aus, dass die Pfälzer künftig in Frankreich tanken werden. Das hänge allerdings davon ab, wie groß der Preisunterschied werde. Sollte der Sprit ab Donnerstag in Frankreich deutlich günstiger sein, dann könnte ein regelrechter Tanktourismus entstehen, sind sich die Bürgermeister von Hornbach und Hirschthal einig. Die französische Regierung kündigte an, den Tankrabatt auf 30 Cent zu erhöhen.

Höhere Kosten für Pendler

Auch Zugreisende müssen sich wieder auf höhere Kosten einstellen, denn das 9-Euro-Ticket läuft ebenso aus wie der Tankrabatt. Ab 1. September gelten in Bus und Bahn wieder die alten Tarife.