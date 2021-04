Die Polizei hat am Wochenende in Nußbach eine Autofahrerin mit 2,63 Promille kontrolliert. Eine Zeugin hatte die betrunkene Autofahrerin zuvor der Polizei gemeldet. Nach Angaben eines Sprechers trafen die Beamten die 46-jahrige Fahrzeugführerin zu Hause an. Sie habe deutlich unter Alkoholeinfluss gestanden, was sich durch das Ergebnis eines freiwilligen Atemalkoholtests bestätigt habe. Außerdem sie die Frau ohne Führerschein unterwegs gewesen. Der Fahrzeugführerin wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.