Fachklinik bleibt teilweise erhalten

Die Fachklinik in Baumholder bleibt in einzelnen Abteilungen erhalten. Nach Angaben des Verbandsbürgermeisters wird die Reha für ältere Menschen nun doch nicht auf Eis gelegt. Bernd Alsfasser, Verbandsbürgermeister und Mitglied des Aufsichtsrats der Fachklinik Baumholder, hat mit dem Verbandsgemeinderat eine Resolution mit der Forderung verabschiedet, nicht die komplette Klinik stillzulegen, wie es zunächst geplant war. Es stehe bereits fest, dass in Baumholder eine Palliativ-Station eröffnet wird und dass die geriatrische Reha erhalten bleibt. Sie gibt älteren Patienten die Möglichkeit, direkt nach einer Krankenhaus-Behandlung ihre Selbstständigkeit im Alltag wiederzuerlangen. Die Akut-Versorgung älterer Menschen wird dagegen nur noch in Idar-Oberstein angeboten. Der Geschäftsführer der Klinik wird dem Verbandsgemeinderat und dem Kreistag in den nächsten Sitzungen die Resolution vorstellen.