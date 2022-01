Zentrum für Altersmedizin ist geschlossen

Das Zentrum für Altersmedizin in Baumholder ist mit Beginn des neuen Jahres geschlossen worden. Eine Abteilung soll in einem Jahr aber wieder öffnen. Grund für die Schließung ist nach Angaben der zuständigen Klinik in Idar-Oberstein fehlendes Personal. Die 20 Patienten, die bis Ende des vergangenen Jahres in Baumholder akutgeriatrisch behandelt worden seien, würden nun in Idar-Oberstein versorgt, sagte ein Sprecher der Klinik. Die geriatrische Frührehabilitation hingegen werde nur für ein Jahr ruhen und soll in 2023 wieder in Baumholder aufgenommen werden. Die 100 Mitarbeiter aus Baumholder seien demnach jetzt am Standort Idar-Oberstein tätig. Ob die geriatrische Frührehabilitation tatsächlich nach einem Jahr wieder geöffnet werden kann, hänge auch damit zusammen, ob sich der Engpass an Pflegekräften wieder entspannt. Wegen des Pflegenotstands hatte das Klinikum bereits vor längerer Zeit vereinzelt Stationen schließen und Betten sperren müssen, um das Personal an anderer Stelle einzusetzen. Weiterhin erhalten bleiben soll die Küche sowie das ambulante Angebot der physikalischen Therapieabteilung. Der im Alterszentrum ansässige Hausarzt und das Palliativteam der Saarschleife würden die durch den Umzug freiwerdenden Räume nutzen und ihr Angebot erweitern.