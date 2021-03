Die wegen eines Corona-Ausbruchs geschlossene geriatrische Fachklinik in Baumholder ist in Teilen wieder geöffnet.

Nach Angaben des Betreibers ist derzeit die stationäre Rehabilitation wieder möglich. Bis Anfang April sollen dann alle Abteilungen der Fachklinik wieder geöffnet sein. Die Öffnung werde stufenweise durchgeführt, um anderem genug Zeit zu haben, die Dienstpläne zu erstellen, so ein Sprecher der Klinik. In der geriatrischen Fachklinik in Baumholder hatten sich Mitte Januar mehr als 20 Patienten und Teile der Belegschaft mit dem Corona-Virus infiziert. Weil etwa 100 Mitarbeiter der Klinik in Quarantäne mussten, wurde sie geschlossen. Nach Angaben des Betreibers konnten Experten keinen plausiblen Grund finden, warum es zu dem Ausbruch kam. Das Verhalten der Mitarbeitenden und die Schutzausrüstung seien in Ordnung gewesen. Es seien keine Fehler festgestellt worden.