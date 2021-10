Drei Verletzte nach Explosion eines Akkus in Eisenberg

Am Donnerstagabend hat es in einem Mehrfamilienhaus in Eisenberg im Donnersbergkreis eine Explosion gegeben. Dabei wurden laut Polizei drei Menschen verletzt, eine Bewohnerin des Hauses schwebt in Lebensgefahr.

Die Wucht der Explosion hat die Wohnung in Eisenberg stark zerstört. SWR Wie die Polizei am frühen Morgen mitteilte, wurde die Explosion nach ersten Erkenntnissen gegen 21 Uhr durch einen in der Wohnung gelagerten Akku eines Elektrorollers ausgelöst. Warum der Akku explodierte, war zunächst unklar. Frau in Eisenberg lebensgefährlich verletzt Nach Polizeiangaben wurden durch die Wucht der Druckwelle Fenster der Erdgeschosswohnung herausgeschleudert. Die Höhe des Sachschadens ist noch unklar. Bei der Explosion wurden mindestens drei Menschen verletzt, eine Frau schwebt in Lebensgefahr. Feuerwehr und Rettungskräfte waren mit einem Großaufgebot vor Ort. Die Kriminalpolizei ermittelt.

