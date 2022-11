Exhibitionisten in Kaiserslautern: Nackte belästigen Kinder

per Mail teilen

Im Stadtgebiet von Kaiserslautern haben sich am Donnerstag in gleich zwei Fällen Männer vor Kindern entblößt. Die Polizei konnte die Tatverdächtigen jeweils fassen.

Innerhalb eines Tages sind in Kaiserslautern mehrere Kinder sexuell belästigt worden. Nach Angaben der Polizei entblößte sich in einem Ladengeschäft im Stadtgebiet ein Mann im Genitalbereich vor einem 13-jährigen Mädchen. Die Minderjährige sei daraufhin zu ihrem Vater geflüchtet, der direkt die Beamten verständigte.

Zeugen hielten den Tatverdächtigen in der Zwischenzeit in dem Laden fest. Die Polizei konnte ihn so direkt vor Ort festnehmen. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Exhibitionist in Kaiserslautern nähert sich Kindern auf offener Straße

Gleiches gilt für einen weiteren Mann, der sich - ebenfalls am Donnerstag - auf offener Straße vor zwei Jungen ausgezogen haben soll. Diesen Fall von sexueller Belästigung habe eine Zeugin beobachtet und den Mann aufgefordert, sich von den beiden 12-Jährigen zu entfernen. Das ignorierte der Exhibitonist laut Polizei aber. Weil die Kinder sich ihren Eltern anvertrauten, konnte ein Tatverdächtiger ermittelt werden.