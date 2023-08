Ex-Freund versteckt sich in Schrank und ruft Polizei zur Hilfe

In Landau ist ein Paar inflagranti vom neuen Freund der ehemaligen Partnerin überrascht worden. Der Ex-Freund versteckte sich daraufhin in einem Schrank und rief aus Angst die Polizei - mit teuren Folgen. Andreas Kahlmeyer mit den Einzelheiten:

Der 21-jährige Ex-Freund hatte offenbar so große Angst vor dem neuen Freund, dass er noch aus dem Schrank heraus die Polizei rief. Dabei gab er an, vom neuen Freund mit einem Baseballschläger bedroht zu werden. Als die Polizei vor Ort ankam, hatte der 21-Jährige schon in einem günstigen Moment aus dem Schrank flüchten können. Er gab an, dass die Geschichte mit dem Baseballschläger frei erfunden war. Auf ihn kommen nun Anzeigen wegen des Missbrauchs des Notrufs sowie des Vortäuschens einer Straftat zu. Außerdem werden ihm die Kosten des Polizeieinsatzes in Rechnung gestellt. Wie hoch diese ausfallen, teilte die Polizei aber nicht mit.