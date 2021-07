Timo Holstein aus Kirchheimbolanden ist als Veranstalter während der Corona-Pandemie nicht um seinen Job zu beneiden. Die vielen Auflagen machen Events finanziell enorm schwierig.

Grundsätzlich wären kleinere Veranstaltungen auch in der Westpfalz derzeit wieder möglich. Sogar Großveranstaltungen mit bis zu 5.000 Besuchern sind gemäß der aktuellen Corona-Verordnung in Rheinland-Pfalz erlaubt, sofern der Inzidenzwert stabil unter 35 bleibt. Trotzdem bleibt der große Event-Boom in der Region aus. Das liege nicht daran, dass die Menschen nicht gerne mal wieder ein Konzert besuchen würden, sondern an den finanziellen Herausforderungen für die Veranstalter, insbesondere im ländlichen Raum.

"Veranstaltungen lohnen sich im Moment einfach nicht"

Branchensprecher Timo Holstein aus Kirchheimbolanden sagt ganz klar: "Für viele Veranstalter lohnt es sich im Moment nicht." Noch immer könnten Säle nicht mit voller Auslastung gefüllt, Künstlergagen und Personalkosten nur reduziert ausbezahlt werden. Holstein kennt die Probleme aus eigener Erfahrung. Weil auch die Künstler kaum noch Budget haben, reisten sie oft nur mit wenig Equipment zum Beispiel nach Kirchheimbolanden, Ramstein oder Mackenbach an. Dadurch sei der technische Aufwand für Veranstalter wie Timo Holstein enorm teuer geworden und es sei entsprechend schwierig, mit einer Veranstaltung Geld zu verdienen.

Veranstalter Timo Holstein aus Kirchheimbolanden befürchtet, dass es für seine Branche weiterhin schwierig bleibt. SWR

Hoffnung auf weitere Hilfsprogramme nach der Wahl

Holstein ist als Mitbegründer des "Runden Tisches Veranstaltungswirtschaft Rheinhessen-Pfalz" und Mitbegründer mehrerer Interessensverbände in der Pfalz und auf Bundesebene regelmäßig in Kontakt mit den Politikern in Mainz oder Berlin. Er befürchtet jedoch, dass die erst nach der Bundestagswahl im September über weitere Hilfsprogramme entscheiden.