Die Synode der Evangelischen Landeskirche der Pfalz tagt heute und morgen erstmals digital. Interessierte können die Sitzungen live im Internet verfolgen. Unter anderem steht ein Gesetz zur Abstimmung, das den Umgang mit Darstellungen von rassistischem oder nationalsozialistischen Gedankengut regeln soll. Dabei geht es auch um die sogenannten Hitler-Glocken – fünf Stück hängen noch in Kirchen im Bereich der Evangelischen Kirche der Pfalz, darunter in Pirmasens-Winzeln. Die Evangelische Landeskirche wird außerdem Projekte vorstellen, mit denen die Landeskirche gerade für jüngere Menschen attraktiver werden will.