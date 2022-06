Deutsch-französisches Euroclassic-Musikfestival startet

In der Festhalle in Zweibrücken startet heute das deutsch-französische Musikfestival “Euroclassic”. Im vergangenen Jahr musste es wegen Corona ausfallen. Dieses Jahr soll das grenzüberschreitende Festival mit einem Sicherheits- und Hygienekonzept stattfinden. 30 Konzerte sind geplant, in der Region Saar-Pfalz und dem angrenzenden Frankreich. Nach Angaben des Veranstalters gibt es unter dem Thema “Nordlichter”

bis zum 2. November kulturelle Liveveranstaltungen in Pirmasens, Zweibrücken, der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land, Blieskastel im Saarland und der französischen Region Bitscherland. Zu den Programmhöhepunkten gehören die A-Cappella-Nacht in Blieskastel sowie Konzerte der Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz und der SWR Big-Band. Im Oktober soll der bekannte Tatort-Kommissar Axel Prahl in der Zweibrücker Festhalle auftreten. Beim Eröffnungskonzert heute Abend tritt das Trio Kimmo Pohjonen aus Finnland um 19:30 Uhr in der Festhalle Zweibrücken auf.