Sechs süße Ferkel springen und stolpern in Eulenbis (Landkreis Kaiserslautern) durch den Stall bei Familie Storrer. Der Nachwuchs: Eine echte Sensation für die Schweinezüchter.

Die Ferkel sind erst wenige Tage alt, als wir das Ehepaar Storrer auf ihrem Hof in Eulenbis besuchen. Muttersau Lale hat den Storrers mit dem Nachwuchs ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk gemacht. "Sie können sich vorstellen wie glücklich wir sind, weil die Lale uns jetzt schon zwei Jahre warten lässt", ist Karin Storrer stolz auf die frisch gebackene Sechsfach-Mama. Bis jetzt hatte Lale mit ihrem Eber Danger nämlich "nur ihr Vergnügen", an Ferkel war bisher nicht zu denken.

Nachwuchsfreude beim Rotbunten Husumer Schwein in Eulenbis

Der Nachwuchs ist etwas Besonderes, nicht nur optisch. Das abwechselnd rotbraun und weiß gefärbte Fell ist typisch für die Rasse. Die Storrers züchten Rotbunte Husumer Schweine, eine stark bedrohte Schweinerasse. Weltweit soll es nur noch 140 Exemplare des seltenen Hausschweins geben. Etwa 30 Züchter kümmern sich in Deutschland um den Fortbestand dieses robusten Urtyps.

Sechs Ferkel hat Muttersau Lale in Eulenbis in der Pfalz zur Welt gebracht. Sie gehören zu seltenen Rasse der Rotbunten Husumer. SWR SWR

Schweinezüchter aus der Pfalz wollten eigentlich schon aufhören

Das Ehepaar Storrer gehört seit 2003 auch dazu. "Eigentlich wollten wir schon damit aufhören, aber dann überkam es uns nochmals, weil: Es sind halt einfach ganz besondere Tiere", erzählt Karin Storrer. Besonders ist auch die Tragzeit der Rotbunten Husumer. "Genau drei Monate, drei Wochen und drei Tage", so Storrer. Da könne man sich drauf verlassen.

Rotbunter Husumer oder "Dänisches Protestschwein" Das Rotbunte Husumer Schwein wurde Ende des 19. oder Anfang des 20. Jahrhunderts von in Nordfriesland lebenden Dänen wegen seiner Fellfärbung gezüchtet. Die dänischen Bauern durften nach der Besetzung des Gebiets durch die Preußen und Österreicher den "Dannebrog", die dänische Nationalflagge, nicht mehr hissen. Die rot-weiß gestreiften Schweine wurden somit zu "Protestschweinen" der Dänen. Das Rotbunte Husumer Schwein gehört inzwischen zu den bedrohten Hausschweinrassen. Weltweit sollen nur noch ungefähr 140 Tiere leben. Ausgewachsen können die Schweine fast einen Meter hoch und bis zu 350 Kilogramm schwer werden.

Schon zahlreiche Anfragen von anderen Züchtern

Die Ferkel dürfen zunächst bei ihrer Mutter bleiben. "Die wachsen jetzt an und für sich ganz zügig." Später sollen sie alle verkauft werden, lebend an andere Züchter. "Damit die Weiterzucht auch gewährleistet ist", erklärt Storrer. Die ersten Anfragen seien auch schon eingegangen. "Wir geben sie aber nicht so früh ab. Wir haben es gern, wenn die Tiere zuerst noch bei der Mutter sind. Sie lernen halt auch viel von ihr." Wenn die Geschlechter bestimmt sind, soll auch jedes Ferkel noch einen Namen bekommen: Die Mädchen einen mit L, die Jungen alle mit D - so wie Vater und Mutter.