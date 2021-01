In Kaiserslautern beginnen die ersten eStadtmeisterschaften im Fußball - also am Computer. Fußballvereine in Kaiserslautern messen sich ab heute virtuell, weil die traditionellen Stadtmeisterschaften im Hallenfussball wegen der Corona-Pandemie nicht stattfinden können. Nach Angaben der Organisatoren nehmen 15 Fußballvereine an der ersten eStadtmeisterschaft in Kaiserlautern teil. Die Spieler können sich am Computer eine Spielfigur zusammensetzen und spielen dann von zu Hause aus gegen eine andere Mannschaft. Wie bei einem normalen Fußballspiel können die Mannschaften mit bis zu 11 Spielern antreten. Es ist aber auch in Absprache mit dem gegnerischen Team möglich, sich auf weniger Spieler zu einigen. Die Spieler selbst können aus allen Mannschaften des Vereins kommen. Sie müssen nur mindestens 16 Jahre alt sein. Die Organisatoren erhoffen sich, dass die Spieler so zumindest virtuell das derzeit fehlende Mannschaftsgefühl zurückbekommen.