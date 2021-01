15 Fußballvereine aus Kaiserslautern werden an der ersten eStadtmeisterschaft teilnehmen. Das haben die Organisatoren mitgeteilt. Heute endet die Anmeldefrist für die Meisterschaft. Weil aufgrund der aktuellen Lage keine Stadtmeisterschaft im Hallenfussball ausgetragen werden kann, soll sie in diesem Jahr virtuell stattfinden. Die Mannschaften treten dabei in einem Fußballspiel am Computer gegeneinander an – die Mitspieler sitzen in ihren Wohnungen. Am Montag stehen die ersten Spiele an. Am Samstag in einer Woche soll der Sieger feststehen.