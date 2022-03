40 Kilo Schüler-Essen aus der Grundschule Mackenbach gestohlen

Aus der Grundschule in Mackenbach ist in der Nacht zu Mittwoch das Essen für die Schülerinnen und Schüler in der Betreuung gestohlen worden. Die Täter wurden dabei offenbar gestört.

"Ich kann einfach nicht glauben, dass jemand den Kindern das Essen klaut", sagte Schulleiterin Svenja Mühlenbrock. Nach ihren Angaben ist das Essen für die Schülerinnen und Schüler in der Betreuung für die kommenden zwei Wochen gestohlen worden. Darunter Milchreis, Fischstäbchen und Kartoffelsuppe, vor allem aber große Mengen an Speise-Eis und Fleisch. Insgesamt etwa 40 Kilogramm Gefriergut. Kinder-Essen statt teurer Laptops aus Grundschule Mackenbach geklaut Eingedrungen sind der oder die Täter wohl über ein ausgehebeltes Fenster. Die Schulleiterin geht davon aus, dass die sie bei ihrem Diebstahl aber gestört worden sind. Denn die Kühlschränke- und Truhen seien noch ungefähr zu einem Drittel gefüllt. Zudem wundert sich Svenja Mühlenbrock darüber, dass außer Essen nichts gestohlen wurde: "Die hatten Zugang zu den Klassenräumen und hätten Laptops klauen können, aber stattdessen wurde das Essen der Kinder geklaut." Unter anderem aus dieser Kühltruhe ist das Essen geklaut worden. SWR Polizei hat Spuren in Grundschule Mackenbach gesichert Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bestätigt den Verdacht, dass die Täter durch ein Fenster in die Grundschule eingestiegen sind. Sie hat auf einer Fensterbank einen Fußabdruck gefunden. Am Tag des Diebstahls ist die Schule mit neuem Essen versorgt worden. Es könne also sein, sagt Schulleiterin Mühlenbrock, dass die Täter das wussten und dementsprechend die fette Beute gewittert hätten. Schülerinnen und Schüler in Mackenbach müssen nicht hungern Auch wenn ihr Essen geklaut wurde, hungern müssen die Grundschüler in Mackenbach nicht. Schulleiterin Svenja Mühlenbrock hat sofort Essen nachbestellt. Über das Soziale Netzwerk Facebook sucht die Schule jetzt nach Zeugen für die Tat. Achtung! Wir suchen Zeugen: das Essen der nächsten zwei Wochen für unsere Betreuungskinder wurde gestohlen! Wer macht sowas ? 😲Posted by Grundschule Mackenbach on Wednesday, March 30, 2022