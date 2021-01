per Mail teilen

Die Bewohner des ESA-Studentenwohnheims auf dem Campus der Technischen Universität Kaiserslautern haben bisher 9.200 Euro an Spenden gesammelt. Die Spenden erhalten sie über das Internet durch eine sogenannte Crowdfunding-Kampagne. Mit dem Ertrag soll das denkmalgeschützte Haus besser gedämmt und eine Solaranlage auf dem Dach gebaut werden. Die Studenten haben noch etwa zwei Monate Zeit, per Crowdfunding ihr erstes Spendenziel von 10.000 Euro zu erreichen. Sollten sie ihr Ziel verfehlen, müssten sie das Geld an die Geldgeber zurückzahlen. Die Kosten für den geplanten Umbau übernimmt die Stiftung der Universität. Mit den Spenden wollen die Bewohner die Stiftung unterstützen.