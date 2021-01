Wenn man die 20 Studenten fragt, wo sie wohnen, sagen sie scherzhaft, "...in einem Gewächshaus am Wald in Kaiserslautern". Und das ist in gewissem Sinne auch so. Ihr Haus besteht aus Folie und Glas und sieht aus wie ein Gewächshaus. Sogar Bäume wachsen innen. Was es mit dem Wohnprojekt auf sich hat, erzählt Marcus Kappel, einer der Bewohner der ungewöhnlichen Studenten-Wohngemeinschaft.