Feuerwehr rettet Katzenbabys bei Heuballenbrand im Kreis Kaiserslautern

Die Feuerwehr hat vier Katzenbabys aus einem landwirtschaftlichen Anwesen in Erzenhausen im Kreis Kaiserslautern gerettet. Dort hatten Heuballen gebrannt.

Gegen 7.15 Uhr wurden Feuerwehren in der Verbandsgemeinde Weilerbach wegen eines Brandes von 120 Heuballen alarmiert. In einem landwirtschaftlichen Anwesen in Erzenhausen war ein Feuer in einer Lagerhalle ausgebrochen. Den 35 Wehrleuten gelang es, die brennenden Heuballen aus dem Lager zu holen und zu löschen. Durch das schnelle Eingreifen habe man verhindern können, dass die Lagerhalle ausbrannte, teilt die Feuerwehr der Verbandsgemeinde Weilerbach mit.

In Erzenhausen konnte die Feuerwehr einen größeren Brand verhindern. Die Wehrleute retteten bei dem Einsatz auch vier Katzenbabys aus der Lagerhalle. Feuerwehr Verbandsgemeinde Weilerbach

Katzenbabys bei Brand im Kreis Kaiserslautern verletzt

Zudem konnten die Wehrleute vier Katzenbabys aus dem Heulager retten. Sie wurden bei dem Brand laut Feuerwehr verletzt.

Bei dem Einsatz wurde die Feuerwehr auch durch Wehrleute aus den Verbandsgemeinden Ramstein-Miesenbach und Otterbach-Otterberg unterstützt. Nach Angaben der Polizei ist die Brandursache noch unklar. "Zurzeit liegen keine Hinweise vor, die auf eine vorsätzliche Brandlegung hindeuten", so die Beamten. Sie schätzen, dass der Schaden in die Tausende geht.