Das Impfzentrum Pirmasens bietet am Mittwoch und Donnerstag zu ersten Mal Impfungen mit dem Impfstoff Johnson & Johnson an. Nach Angaben der Stadt ist die Nachfrage nach diesem Impfstoff deutlich gestiegen, weil für einen vollständigen Schutz nur eine Dosis nötig ist. Von 8 bis 12 Uhr kann sich am Mittwoch jeder impfen lassen, der noch noch keine Impfung hatte - und zwar ohne Anmeldung. Am Donnerstag gilt das Angebot von 14 bis 20 Uhr. Mitzubringen sind der Personalausweis und – falls vorhanden – ein Impfpass.​