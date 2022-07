Zum ersten Mal queer-feministischer Stammtisch in Kaiserslautern

Der Verein "ProFamilia" hat am Donnerstagnachmittag seinen ersten queer-feministischen Stammtisch im Café Susann in der Kaiserslauterer Innenstadt veranstaltet. Das Interesse war groß.

Queer, trans*, non-binär - noch immer sorgen diese Begriffe für viele Fragezeichen, weil nicht immer ganz klar ist, was sich dahinter verbirgt. Sicher ist: Da besteht Gesprächsbedarf. Der Verein "ProFamilia" hat nun mit einem Stammtisch Raum für Gespräche zu diesen Themen gegeben. Dabei ging es neben Feminismus und Queer-sein auch um Sexualität, Sexismus und Selbstbestimmung. Am 12. Mai wird eine Referentin des "ProFamilia" Landesverbands von Rheinland-Pfalz darüber sprechen, wie sich das seelische Wohlbefinden eines Menschen auch auf seine Sexualität und Reporoduktion auswirkt. Weitere Gespräche sind zum Thema "Geschlechterrollen und damit verbundenen Erwartungen" geplant.

Unter dem Namen „Queerulant*innen“ will "ProFamilia" künftig jeden zweiten Donnerstag im Monat zum Diskutieren, Austauschen und Informieren einladen. Der erste Stammtisch findet im Café Susann in Kaiserslautern statt. Torsten Wilhelm, Berater bei "ProFamilia" erklärt, der Verein habe sich bewusst dafür entschieden, den Stammtisch nicht in seinen Beratungsräumen stattfinden zu lassen, sondern in einem Café, "in dem man sich auch normalerweise zum Erzählen treffen würde".

"Es soll sich nicht nach Problem oder Beratung, sondern nach Austausch- und Impuls anfühlen, eben offen für alle, die das Gespräch suchen."

Neben dem Verein "ProFamilia" haben den Stammtisch auch die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Kaiserslautern und eine Beraterin von der Evangelischen Arbeitsstelle Bildung ins Leben gerufen.

Queer & Co. : Was bedeutet das eigentlich?

Queer Als queer bezeichnen sich Menschen, deren geschlechtliche Identität, also wer sie in Bezug auf Geschlecht sind, und/oder deren sexuelle Orientierung, also wen sie begehren oder wie sie lieben, nicht der zweigeschlechtlichen, cis-geschlechtlichen und/oder heterosexuellen Norm entspricht. Das Wort "queer" kommt aus dem Englischen (gesprochen: kwiir) und hat verschiedene Bedeutungen - etwa "eigenartig", "homosexuell" oder "schwul".

Cis-geschlechtlich (lateinisch cis: "diesseits") Cis-geschlechtlich sind Menschen, deren gefühlte Geschlechtsidentität mit dem Geschlecht übereinstimmt, das ihnen bei ihrer Geburt anhand der Genitalien zugeschrieben wurde. Cis-Personen identifizieren sich mit dem Geschlecht, das ihnen anhand ihrer angeborenen Körpermerkmale zugeschrieben wird.

Trans (lateinisch trans: "jenseits von", "darüber hinaus") Als trans*, transgeschlechtlich, transgender oder transident werden Menschen bezeichnet, deren inneres Wissen darüber, welches Geschlecht sie haben (Geschlechtsidentität), nicht mit dem bei der Geburt zugewiesen Geschlecht übereinstimmt.

Nicht-binär Eine nichtbinäre, non-binär oder auch genderqueere Geschlechtsidentität, haben Menschen, die sich nicht (nur) als weiblich oder männlich definieren.