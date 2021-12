Erster Omikron-Fall im Westen der Pfalz

per Mail teilen

Bislang gab es 55 bestätigte Omikron-Fälle in Rheinland-Pfalz. Jetzt ist einer dazu gekommen, der die Westpfalz betrifft.

Anmerkung der Redaktion: Der Stand des Artikels ist vom 29.12., 14:10 Uhr. Mittlerweile hat es in der Westpfalz weitere bestätigte Fälle der Omikron-Variante am Westpfalz-Klinikum in Kaiserslautern gegeben.

Wie das Landesuntersuchungsamt in seiner täglichen Corona-Statistik bekanntgab, ist im Donnersbergkreis die Probe eines infizierten Corona-Patienten positiv auf die Omikron-Variante des Virus getestet worden. Es ist der erste Fall in der Westpfalz. Wo genau und bei wem die Omikron-Variante festgestellt wurde, ist ebenso unbekannt, wie es dem Menschen geht.

Bislang hatte es in der Westpfalz nur drei Verdachtsfälle im Kreis Kusel gegeben, die sich aber nicht bestätigten. In ganz Rheinland-Pfalz gab es bislang 56 bestätigte Omikron-Fälle und 432 Verdachtsfälle (Stand 29.12., 14:10 Uhr).

Corona-Inzidenz steigt - Kaiserslautern spitze

Unterdessen ist die Corona-Inzidenz im Land wieder leicht gestiegen. Die höchste 7-Tage-Inzidenz in Rheinland-Pfalz hat die Stadt Kaiserslautern mit 268,9. Danach folgten Frankenthal (223,6) und Neustadt an der Weinstraße (208,2) sowie der Kreis Kaiserslautern (207,9). Am niedrigsten war die Inzidenz mit 83,0 im Kreis Trier-Saarburg.

Die Hospitalisierungsinzidenz erhöhte sich von 2,18 auf 2,30 Krankenhaus-Neuaufnahmen von Covid-Patienten pro 100 000 Einwohner innerhalb einer Woche.