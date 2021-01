Heute Vormittag beginnt im Kreis Kaiserslautern die Corona-Impfung. Nach Angaben des Kreises werden in einem Seniorenheim in Otterbach 115 Personen geimpft. Es sei das erste Seniorenheim im Kreis, in dem alle Voraussetzungen dafür erfüllt worden seien. Mobile Teams des Roten Kreuzes werden direkt in der Einrichtung impfen. In vier weiteren Seniorenheimen im Landkreis Kaiserslautern soll in den kommenden Tagen geimpft werden.