Die ersten Wohnungen im neuen Stadtquartier in Kirchheimbolanden sind bezugsfertig. Nach Angaben des Architekten ziehen derzeit die ersten Käufer ein. Architekt Christoph Groth sagte, die Wohnungen würden der Reihe nach fertiggestellt. Das bedeute, dass die letzte Wohnung erst im Oktober bezugsfertig werde. Auf dem Areal in der Nähe des Rathauses in Kirchheimbolanden entstehen insgesamt 35 Wohnungen. Außerdem gibt es eine Tiefgarage, mehrere Arztpraxen, Gastronomie und ein Versicherungsbüro. Es sei wichtig, zunächst Baulücken in der Stadt zu schließen, bevor Wohngebiete auf dem Land erschlossen würden, sagte Architekt Groth. Dadurch entstünden neue Impulse für die Innenstadt. Die Baukosten für das Projekt liegen im zweistelligen Millionenbereich.