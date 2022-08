Erschreckend: Testkäufe mit Jugendlichen in Kaiserslautern

per Mail teilen

Minderjährige haben im Auftrag der Stadt Kaiserslautern Testkäufe durchgeführt. Wer bekommt hochprozentigen Alkohol und Zigaretten? Die Bilanz ist ernüchternd.

Mit diesem Ergebnis ist das Ordnungsamt der Stadt Kaiserslautern alles andere als zufrieden. In 14 Lebensmittelgeschäften, Kiosks und Tankstellen haben Jugendliche versucht Alkohol und Tabakprodukte zu bekommen, die sie laut Gesetz noch gar nicht bekommen dürfen. Nur fünf Verkaufsstellen haben den Test nach Angaben der Stadtverwaltung bestanden.

Neun von 14 Verkaufsstellen in Kaiserslautern fallen durch

In den neun anderen Fällen seien die Jugendlichen dagegen weder nach ihrem Alter gefragt worden, noch hätten sie ihren Ausweis vorlegen müssen. So verlangt es das Jugendschutzgesetz allerdings. Die überführten Geschäftsinhaber und deren Personal müssen deswegen nun hohe Bußgelder bezahlen.

Das schreibt das Jugendschutzgesetz vor Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren dürfen kein Bier, Wein, Mixgetränke, Schaumwein und weinähnliche Getränke kaufen. An Jugendliche unter 18 Jahren ist der Verkauf von hochprozentigem Alkohol wie Rum, Whisky und Gin nicht erlaubt. Unter 18-Jährigen dürfen keine Tabakwaren und andere nikotinhaltigen Erzeugnisse ausgehändigt werden. Das gilt für Verkaufsstellen, Automatenaufsteller und den Versandhandel. Auch der Konsum von Tabakwaren und Co. darf unter 18-Jährigen nicht gestattet werden. Diese Verbote gelten auch für nikotinfreie E-Zigaretten und E-Shishas.

Hohe Bußgelder bei Verkauf von Alkohol und Zigaretten

In besonders gravierenden Fällen könnten bei Verstößen dieser Art bis zu 50.000 Euro fällig werden, betont die Stadt. Außerdem drohe ein Entzug der Gewerbeerlaubnis. Ganz so schlimm ist es im Falle der jetzt erfolgten Testkäufe in Kaiserlautern nicht: Die Verwaltung spricht aber immerhin von Bußgeldern im drei- bis vierstelligen Bereich.

"Das Ergebnis unserer Kontrollen ist sehr ernüchternd."

Dementsprechend enttäuscht zeigt sich auch Bürgermeisterin und Jugenddezernentin Beate Kimmel: „Das Ergebnis unserer Kontrollen war sehr ernüchternd“, sagt sie. Umso dankbarer sei die Stadt aber denjenigen Verkäufern, die den Minderjährigen die gewünschte Ware nicht ausgehändigt hätten.